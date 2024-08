Fot. Materiały promocyjne Toyota

Wyższa efektywność napędów 5. generacji to zasługa zastosowania nowych, lżejszych i bardziej wydajnych komponentów – silnika elektrycznego, przekładni i akumulatora. Silnik spalinowy o pojemności 1,8 lub 2,0 l pracuje w oszczędnym cyklu Atkinsona i wyróżnia się bardzo wysokim stopniem sprężania (14:1 lub 13,4:1). Jednostka osiąga optymalną efektywność cieplną na poziomie 41%, co jest wartością niezwykłą dla silników benzynowych.



Nowy silnik elektryczny charakteryzuje się wyższą mocą przy mniejszych gabarytach. Zastosowanie większej liczby magnesów trwałych pozwoliło zwiększyć moment obrotowy i moc, jednocześnie odciążając silnik spalinowy i zapewniając cichą, płynną jazdę. Współpracuje on z nową przekładnią planetarną, która jest o 15% mniejsza i lżejsza, a przy tym zapewnia szybszą reakcję na wciśnięcie pedału przyspieszenia.