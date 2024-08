Hybrydy (HEV) produkowane przez japońskiego giganta to pojazdy, które łączą w sobie konwencjonalny silnik spalinowy z silnikiem elektrycznym. Silnik elektryczny wspomaga spalinowy podczas jazdy i pozwala na odzyskiwanie energii podczas hamowania (tzw. rekuperacja). Bateria w samochodzie hybrydowym nie wymaga podłączania do zewnętrznego źródła zasilania, ponieważ doładowuje się podczas jazdy. Hybrydy Toyoty, takie jak Yaris, Corolla, Toyota C-HR czy RAV4, oferują niskie zużycie paliwa i emisję CO2, szczególnie w warunkach miejskich.

Hybrydy plug-in (PHEV), jak sama nazwa wskazuje, można ładować z gniazdka, co pozwala na pokonanie pewnego dystansu w trybie czysto elektrycznym (zwykle od 50 do prawie 90 kilometrów). Po wyczerpaniu energii w akumulatorze PHEV działa jak klasyczna hybryda. Toyota oferuje kilka modeli PHEV, w tym Prius Plug-in, RAV4 Plug-in, Toyota C-HR Plug-in. Auta te sprawdzą się idealnie dla osób, które na co dzień pokonują krótkie dystanse, ale czasem potrzebują większego zasięgu.