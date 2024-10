Fot. Materiały promocyjne Ford

Odświeżony wygląd to nie wszystko. Ważne zmiany zaszły także we wnętrzu, które przeszło ewolucje stając się symbolem nowoczesności. Najbardziej zauważalna jej część to nowy ekran multimediów, który jeszcze lepiej odpowiada na dzisiejsze potrzeby użytkowników. Jego przekątna to 13,2 cala, dzięki czemu, pod ręką mogą znaleźć się wszystkie najważniejsze funkcje, a całość jest czytelna i intuicyjna. To także zasługa najnowszego systemu multimedialnego – SYNC 4, który działa jeszcze płynniej i sprawniej. Nowy Ford Kuga pozwala także zapomnieć o przewodach do smartfonów. Użytkownicy mogą teraz korzystać z interfejsów Apple CarPlay i Android Auto bezprzewodowo, a na pokładzie może znaleźć się także bezprzewodowa ładowarka. System SYNC 4 korzysta z aktualizacji Over The Air, a to oznacza, że najnowsze wersje oprogramowania będą wysyłane do auta bezprzewodowo, gdy tylko się pojawią.